Путин заявил, что инфляцию в России удалось взять под контроль

Россия взяла под контроль инфляцию — цены перестали расти в стране с середины мая. Об этом во вторник, 7 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.

Он указал, что в годовом выражении по состоянию на 27 мая она составила 17,4%. В настоящее время, по словам Путина, инфляция находится на нулевой отметке.

«Здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем», — заключил президент.

23 мая президент РФ отметил, что все вводимые странами Запада санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

12 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась.

27 апреля глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в ходе выступления перед коллегами сообщил, что инфляция в России по базовому варианту прогноза по итогам текущего года составит в диапазоне от 17 до 20,7%. По его словам, рабочая группа внутри Счетной палаты мониторит все предлагаемые государственными структурами меры для поддержки экономики РФ.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса.

Спецоперация началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине месяца ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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