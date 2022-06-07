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Во Франции резко выросли цены на топливо

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Фото: ТАСС/Zuma
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За последнюю неделю цены на топливо во Франции резко выросли. Об этом свидетельствуют данные Министерства экологических преобразований на 7 июня.

Согласно статистике, которую ведомство публикует каждый понедельник, средняя цена за бензин марки Super SP95-E10 составляет €2,066 за литр. Она увеличилась по сравнению с прошлой неделей на 13,7 евроцента.

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Средняя стоимость дизеля во Франции теперь составляет €1,9615 за литр. Это на 13,3 евроцента больше, чем неделей ранее.

Для дизеля это самый большой скачок с 28 марта, для бензина — с 14 марта. В апреле стоимость топлива упала, после чего продолжила расти небольшими темпами практически каждую неделю.

Министерство экологических преобразований опубликовало статистику по топливу впервые после того, как 3 июня ЕС сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу.

Бывший кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупреждала 1 июня о том, что антироссийские санкции «будут иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов». Она отмечала, что Россия перенаправит поставки нефти в другие регионы, в то время как страны ЕС будут терять миллионы евро.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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