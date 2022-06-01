Ле Пен предрекла удар по экономике Франции из-за новых санкций против РФ

Новые антироссийские санкции приведут к катастрофическим последствиям во Франции. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты страны от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество», — сказала политик в эфире телеканала France 2 в среду, 1 июня.

Она отметила также, что, несмотря на потерю миллионов евро от ЕС, Россия не перестанет заниматься поставками нефти и нефтепродуктов, просто они будут направлены другим государствам.

Ле Пен раскритиковала решение ввести санкции до того, как Европа договорилась о дополнительных поставках сырья с другими странами.

«Этот выбор приносит в жертву покупательную способность французов. Есть же семьи, которым не хватает денег до конца месяца, которые отказались от подгузников для своих детей и не покупают продукты гигиены», — подчеркнула она.

31 мая президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС отметил, что в шестой пакет санкций против РФ попадут 80 российских олигархов и три телеканала.

Ранее в этот день главам входящих в Евросоюз стран удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. При этом запрет не будет распространяться на транспортировку энергоресурса по трубопроводу.

24 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕС не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России, потому что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, а Европа не хочет этого допускать.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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