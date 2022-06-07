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Мирная жительница получила ранения при обстреле Гольмовского в ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Мирная жительница получила ранения при обстреле поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 7 июня, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице — женщине 1992 года рождения в результате обстрела ВФУ (Вооруженными формированиями Украины. — Ред.) поселка Гольмовский Горловки», — говорится в Telegram-канале представительства.

Также зафиксированы повреждения в результате обстрелов населенного пункта Макеевка. Отмечается, что на подстанции «Чайкино 330» произошло возгорание газопровода.

Ранее в этот день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

5 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что здания больницы, школы и двух детских садиков повреждены в Гольмовском в результате обстрела со стороны украинских националистов. Кроме того отмечалось, что в результате этого обстрела повреждены и жилые дома. Так, жилой одноэтажный дом № 5 на Больничной улице был полностью разрушен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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