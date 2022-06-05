В Гольмовском в результате обстрела ВСУ повреждены школы и детсады

Здания больницы, школы и двух детских садиков повреждены в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских националистов, осуществленного минувшей ночью. Об этом сообщили 5 июня в штабе территориальной обороны ДНР.

Также по информации представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате этого обстрела повреждены и жилые дома. Жилой одноэтажный дом № 5 на Больничной улице был полностью разрушен.

Утром в воскресенье украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм. Также обстрелу подвергся и поселок Михайловка в ДНР, в сторону которого ВСУ открыли огонь в 05:55 (время совпадает с мск), выпустив девять снарядов калибром 122 мм.

Днем ранее корреспондент «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

Тогда же в СЦКК ДНР сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших за прошедшие сутки в результате обстрела со стороны украинских войск.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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