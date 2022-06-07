В Совфеде оценили открытие автомобильного сообщения с Крымом по материку

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировала открытие автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом.

«Новые маршруты, новые города, новые перспективы — это, прежде всего, мир и стабильность для тех людей, которые живут на этой земле. Это улучшение уровня жизни, это спокойствие для их детей и перспективва для последующего развития территории. Мы, крымчане, с удовлетворением узнали, что открыто автомобильное сообщение с территории материковой России в Крым», — заметила сенатор.

По ее словам, данное решение — не просто улучшение логистической составляющей, но и подарок для гостей региона.

Ковитиди также добавила, что на сегодняшний день уже восстановлена доставка грузов в Мариуполь, Херсон, Бердянск, что является знаком начала возрождения развития этих городов.

По словам политика, крымчане поставляют соседям в Херсонскую область необходимое для них топливо, так как стоимость литра бензина в Крыму в три-четыре раза ниже.

«Это, со слов соседей, снимает гигантские проблемы с топливом, что особенно важно в начале посевной кампании. Взаимовыгодное сотрудничество дает позитивные плоды уже сегодня. Цены на овощи и фрукты в Крыму этим летом стали на порядок ниже, чему рады как крымчане, так и гости солнечного Крыма. Уверена, что польза будет для каждого из нас и, прежде всего, для нашего Отечества», — добавила сенатор.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом. Ранее попасть в Крым на автомобильном транспорте можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив. Глава оборонного ведомства заявил, что также возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров.

Также Шойгу рассказал о перспективах железнодорожного сообщения основной территории России с Крымом. По его словам, Минобороны и РЖД создали условия для связи страны с полуостровом, восстановив 1200 км железнодорожных участков.

Министр отметил, что уже началась доставка грузов по железной дороге в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. В начале марта Херсонская область, граничащая с Крымом, перешла под российский контроль.

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