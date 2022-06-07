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Шойгу заявил о возможности запуска ж/д сообщения между РФ и Донбассом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство обороны России и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения между РФ, Донбассом и территорией Украины на шести участках. Об этом 7 июня сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

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«Совместными усилиями министерства обороны и АО «Российские железные дороги» созданы условия для полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной, Крымом на шести железнодорожных участках», — сказал он.

Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составила 1200 км.

Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон, отметил министр.

Также он рассказал об открытии автомобильного сообщения с территории России по материковой части в Крым.

Замначальника главного управления милиции по Запорожской области Алексей Селиванов 15 апреля заявил, что между Энергодаром Запорожской области и Донбассом в тестовом режиме запущено железнодорожное сообщение, которое соединит Луганскую и Донецкую народные республики с Крымом.

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