Крым и Донбасс соединила запущенная в Запорожской области ж/д ветка

Между Энергодаром Запорожской области Украины и Донбассом в тестовом режиме запущено железнодорожное сообщение, которое соединит Луганскую и Донецкую народные республики с Крымом. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил замначальника главного управления милиции по Запорожской области Алексей Селиванов телеканалу «Херсон-24».

«Эта железнодорожная ветка имеет большую важность для хозяйств и огромные перспективы. Железная руда из города Днепрорудное может доставляться на металлургические комбинаты Донбасса, а уголь — на тепловую электростанцию города Энергодара. Кроме того, эта ветка соединяет Запорожскую область, город Энергодар, с полуостровом Крым», — рассказал Селиванов.

7 апреля корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала обстановку в городе Энергодаре. На кадрах видно, что мирную жизнь города ничего не нарушает.

23 марта заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов заявил, что железная дорога Крым–Херсон возобновила работу в рамках поставок гуманитарных грузов и строительных материалов жителям Херсона.

В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и ж/д транспортом. В сентябре 2015 года ж/д ветку заблокировали украинские радикалы.