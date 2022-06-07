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ВСУ применили в ДНР самоходную артиллерийскую установку «Пион»

Басурин: в ДНР отмечено применение ВСУ пушки большой мощности «Пион»
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксировали применение вооруженными силами Украины (ВСУ) самоходной пушки большой мощности «Пион». Об этом 7 июня в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Хотел бы напомнить, это все-таки 203 мм [калибр]. Это очень серьезный снаряд, который имеет разрушительную силу», — сказал он.

По его словам, самоходку «Пион» ВСУ использовали при обстреле севера республики.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что результате ударов российской артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-миллиметровя самоходная установка М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

Также в этот день украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Светлодарску. В результате погибла женщина, ранения получил ее муж. Союзные силы установили контроль над городом в конце мая. С 2014 года город находился под контролем Киева. Через Светлодарск и близлежащие населенные пункты пролегала линия обороны ВСУ, известная как Светлодарская дуга.

6 июня сообщалось, что обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись населенные пункты Волноваха, Ясиноватая, Горловка, Макеевка, Минеральное, Гольмовский, Михайловка, Зайцево, Доломитное и ряд других в ДНР. В результате обстрелов погибли семь мирных жителей, еще 16 получили ранения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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