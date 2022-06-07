Минобороны сообщило об уничтожении на Украине иностранных гаубиц

Артиллерия Вооруженных сил России уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку, две американские гаубицы. Об этом 7 июня заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», — сказал он.

По его словам, оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника Вооруженных сил Украины.

«В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения», — отметил Конашенков.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 украинских беспилотников.

По данным министерства обороны России на 7 июня, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок РСЗО, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, 3464 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что российская авиация ликвидировала американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией был поражен 431 район скопления живой силы и техники украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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