Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Светлодарску. В результате погибла женщина, ранения получил ее муж, сообщили во вторник, 7 июня, в штабе территориальной обороны Донецкой народной Республики (ДНР).

Обстрелу подверглась рыночная площадь города. «Ранения получил мужчина 1958 года рождения, его жена 1960 года рождения погибла от полученных травм», — говорится в Telegram-канале штаба.

Союзные силы установили контроль над Светлодарском в конце мая. С 2014 года город находился под контролем Киева. Через Светлодарск и близлежащие населенные пункты пролегала линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), известная как Светлодарская дуга.

Накануне сообщалось, что обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись населенные пункты Волноваха, Ясиноватая, Горловка, Макеевка, Минеральное, Гольмовский, Михайловка, Зайцево, Доломитное и ряд других. В результате обстрелов погибли семь мирных жителей, еще 16 ранены.

С конца прошлой недели практически не прекращаются обстрелы Донецка. По городу были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска используют в том числе поставленное Киеву американское вооружение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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