Песков оценил ситуацию с планом по вывозу зерна из Одессы

В настоящее время нет конкретного плана по вызову зерна из украинского порта в Одессе. Об этом 7 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

«Есть заявления нашего президента, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными (на предмет того, что эти суда не завозят оружие) войти в порт, загрузиться зерном и может даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, более четких очертаний нет. Как он добавил, Путин отметил, что Россия не станет использовать разминированные порты для наступления.

«Из этого надо исходить», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Вопрос о том, кто может войти в российскую делегацию, выехавшую в Турцию для обсуждения плана по вывозу зерна с Украины, Песков переадресовал в МИД РФ.

6 июня агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

Кроме того, «Известиям» стало известно о согласовании тремя странами порядка выхода кораблей из порта Одессы. Высокопоставленный источник утверждал, что турецкие военные будут сопровождать суда с зерном до нейтральных вод, где их заменят российские корабли на пути до Босфора.

Отмечалось, что дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

3 июня Путин отметил, что проблемы вывоза зерна с Украины не существует, его можно вывести пятью способами. По словам российского лидера, вывести зерно можно через украинские порты — но Киеву нужно их разминировать. Также возможен вывоз зерна через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях. Путин добавил, что зерно можно вывезти и через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять с Минска санкции.

Самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты, отметил президент.

31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.