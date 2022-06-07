Диетолог назвала полезные свойства рукколы

Семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала о полезных свойствах рукколы.

По словам специалиста в беседе с корреспондентом сайта aif.ru в понедельник, 6 июня, руккола имеет богатый состав: фолиевая кислота, магний, витамины С и А, клетчатка, железо и кальций, фитохимические вещества. При этом продукт является низкокалорийным.

Ивашкевич отметила, что рукколу можно добавлять в рацион людям, которые страдают от диабета и имеют проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, пишет RT.

Также руккола способствует оздоровлению глаз, способствует усвоению кальция в организме, улучшает работу мозга и повышает иммунитет.

Ранее в этот день диетолог Елена Соломатина рассказала о лучших видах перекусов. По ее словам, фрукт или овощ являются хорошим перекусом, если в рационе присутствуют полноценные завтрак, обед и ужин. Подойдут яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами, пишет НСН.

Если же основной прием пищи отсутствует, перекус должен быть более насыщенным: цельнозерновая булка с намазкой или нежирное мясо с овощами. Также подойдет смузи.