Диетолог рассказала о лучших видах перекусов

Человеку достаточно двух небольших полезных перекусов при наличии основных приемов пищи. Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала в понедельник, 6 июня.

«Если у человека есть полноценные завтрак, обед и ужин, в этом случае хороший перекус — фрукт или овощ. Яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами», — рассказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако в том случае, когда основной прием пищи отсутствует, необходим более насыщенный перекус. Следует подкрепиться чем-то плотным: например, цельнозерновой булкой с намазкой или нежирным мясом с овощами, передает НСН. Смузи на основе любого кисломолочного продукта также подойдет в качестве перекуса.

«Например, можно взбить огурцы, чеснок, зелень. Более сладкий вариант — банан или любые ягоды. Можно в смузи, чтобы он был достаточно густым, добавить творог. Можно потом добавить ложку меда», — рассказала диетолог, добавив, что такой перекус заменяет почти полноценный обед.

Также эксперт рассказала, что тем, кто ужинает за три часа до сна или ранее, необходим перекус перед сном. Диетолог рекомендует съесть два яичных белка или нежирный молочный продукт без плотных добавок.

Ранее, 3 июня, Соломатина рассказала, что в больших количествах клубнику есть нельзя. Диетолог подчеркнула, что категорически нельзя есть эту ягоду людям с аллергией, пишет РИАМО.