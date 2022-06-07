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Ряд европейских стран не поддержали требование Зеленского по Крыму

American Conservative: Италия, Германия и Франция не настаивают на возвращении Крыма пол контроль Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рим, Париж и Берлин высказались против передачи Крыма под контроль Киева в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом в субботу, 4 июня, написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен.

«Италия, Франция и Германия поддерживают контакт с Путиным. Все настаивают на переговорах. Никто не настаивал на том, чего иногда требовал Зеленский: на сдаче Россией территории, которую она удерживала с 2014 года», — говорится в публикации.

Бьюкенен отметил, что главы европейских государств выступают за скорейшее урегулирование ситуации на Украине, однако не намерены развязывать дальнейшее противостояние с Москвой ради нескольких занятых регионов.

В свою очередь, некоторые страны Восточной Европы поддерживают претензии Украины на Крым.

6 июня украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее, 13 мая, президент Украины подчеркнул, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

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