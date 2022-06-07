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Вильфанд предрек хороший урожай озимых в ЦФО в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Агрометеорологи прогнозируют хороший урожай озимых в Центральном федеральном округе (ЦФО) в 2022 году. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Сборы ожидаются больше, чем в 2021 году.

«Агрометеорологи Росгидромета прогнозируют хороший урожай озимых в ЦФО. Валовой сбор ожидается больше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что погодные условия были очень хорошие, перезимовка прошла тоже хорошо

При этом он подчеркнул, что окончательный прогноз должен представить Минсельхоз России, где учитываются все факторы, в том числе условия удобрения и уборки урожая.

Ранее, 27 мая, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерновых в России в этом сезоне может оказаться значительно выше результатов прошлого года и даже достигнуть максимума.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал Россию самым крупным экспортером пшеницы в мире.

До этого, 12 мая, Путин заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году может побить исторический рекорд.

По предварительным оценкам, прогноз на урожай составляет порядка 130 млн т (пшеница — 87 млн т).

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