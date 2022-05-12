Прямой эфир
Спорт
Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на поединок в рамках турнира RCC 12
Общество
Тишковец предупредил о сильном дожде с грозой в Москве
Мир
️Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги
Политика
Путин указал на укрепление курса рубля
Общество
Последний звонок в Подмосковье прозвучит 23 мая
Мир
Путин указал на бьющие по народам Европы и США раздутые амбиции Запада
Общество
Экс-министр Минэкономразвития Улюкаев вернулся из колонии домой
Экономика
Путин сообщил о продолжении работы ЦБ по снижению ключевой ставки
Мир
Посол ДНР рассказала о готовности стран установить дипотношения с республикой
Экономика
Энергетик спрогнозировал промышленные проблемы в ФРГ при отказе от газа из РФ
Мир
Байден заявил о миллионе умерших в США из-за COVID-19

Путин спрогнозировал рекордный урожай зерновых в этом году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Урожай зерновых в России в 2022 году может побить исторический рекорд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 мая.

По его словам, по предварительным оценкам, прогноз на урожай составляет порядка 130 млн т (пшеница — 87 млн т).

«Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это может стать рекордом за всю историю России», — отметил глава государства на совещании с правительством.

Рациональное зерно: Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя
Остается ли страна в числе крупнейших мировых поставщиков зерна и что будет с ценами

Ранее, 11 марта, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в этом году может составить 123 млн т. Как пояснил глава агроведомства, площадь пашни увеличится на 1 млн га, а состояние озимых сейчас выше среднемноголетнего уровня.

Позже, 22 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал хорошими прогнозы по сбору озимых в 2022 году в России. Вильфанд уточнил, что стопроцентные показатели по хорошей вегетации растений фиксируются в основных зернопроизводящих регионах — Юга России и Северного Кавказа.

В феврале в России также спрогнозировали увеличение урожая овощей на 10%. В этом году Минсельхоз намерен расширить посевные площади под овощи и бахчевые, которые выращивают в открытом грунте. Согласно прогнозам, посевные под картофель вырастут почти на 7%, до 298,7 тыс. га. Площади под остальные овощи «борщевого набора» (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее, как ожидают в Минсельхозе, увеличатся почти на 8%, до 196,6 тыс. га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022