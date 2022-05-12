Путин спрогнозировал рекордный урожай зерновых в этом году

Урожай зерновых в России в 2022 году может побить исторический рекорд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 мая.

По его словам, по предварительным оценкам, прогноз на урожай составляет порядка 130 млн т (пшеница — 87 млн т).

«Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это может стать рекордом за всю историю России», — отметил глава государства на совещании с правительством.

Ранее, 11 марта, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в этом году может составить 123 млн т. Как пояснил глава агроведомства, площадь пашни увеличится на 1 млн га, а состояние озимых сейчас выше среднемноголетнего уровня.

Позже, 22 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал хорошими прогнозы по сбору озимых в 2022 году в России. Вильфанд уточнил, что стопроцентные показатели по хорошей вегетации растений фиксируются в основных зернопроизводящих регионах — Юга России и Северного Кавказа.

В феврале в России также спрогнозировали увеличение урожая овощей на 10%. В этом году Минсельхоз намерен расширить посевные площади под овощи и бахчевые, которые выращивают в открытом грунте. Согласно прогнозам, посевные под картофель вырастут почти на 7%, до 298,7 тыс. га. Площади под остальные овощи «борщевого набора» (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее, как ожидают в Минсельхозе, увеличатся почти на 8%, до 196,6 тыс. га.