Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала премьер-министра Эстонии Каю Каллас кровожадной. Об этом в понедельник, 6 июня, она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление главы эстонского правительства о том, что призывы к перемирию или миру на Украине являются «преждевременными и нежелательными».

Каллас также подчеркнула, что Украина больше всего сейчас нуждается в оружии.

«Кровожадная какая», — написала Захарова.

Ранее, 29 мая, Захарова в шутку предложила Каллас «отчитать» послов ЕС за звонки президенту России Владимиру Путину.

До этого Каллас призвала Европу не связываться с Кремлем для решения конфликта на Украине, однако ее требование осталось незамеченным.

17 мая Мария Захарова также прокомментировала позицию Таллина по контактам с Москвой. Она напомнила, что прадед Каллас руководил националистическим формированием «Кайтселийт», которое в первые годы Второй мировой войны стало оплотом профашистских настроений в Эстонии. Представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что в семье эстонского премьера чтят «традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине».

Ранее, 4 мая, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Евросоюзу следует расширить ограничительные меры в отношении России и начать подготовку седьмого санкционного пакета.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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