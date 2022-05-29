Захарова в шутку предложила премьеру Эстонии «отчитать» послов ЕС

Премьер-министру Эстонии Кае Каллас стоит поручить эстонскому главе иностранного ведомства вызвать послов ряда стран Евросоюза и «отчитать их как следует» за звонки президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Каллас призвала Европу не связываться с Кремлем для решения конфликта на Украине, однако ее требование осталось незамеченным.

«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника — не вариант же... Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», — написала она в своем Telegram-канале.

17 мая Мария Захарова также прокомментировала позицию Таллина по контактам с Москвой. Она упомянула, что прадед Каллас руководил националистическим формированием «Кайтселийт», который в первые годы Второй мировой войны стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. По словам Захаровой, в семье эстонского премьера чтят «традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине».

Между тем, администрация Эстонии поддерживает антироссийские настроения западных союзников. Так, 4 мая, глава МИД Эва-Мария оценила введение санкций против РФ как проявление единства европейского объединения, а также заявила о необходимости расширять ограничения и начать подготовку седьмого санкционного пакета.

До этого, 2 мая, эстонский парламент согласился обсудить предложение правительству о пересмотре договоров по сухопутной и морской границам с Россией, подписанных 18 февраля 2014 года. В настоящий момент Эстония и Россия не имеют официально оформленную границу. В 2005 году после 10 лет переговоров в Москве был подписан первый вариант пограничного договора.

5 апреля 14 сотрудников российской дипмиссии в Нарве были были объявлены эстонскими властями нежелательными лицами, а российское консульство в этом городе закрыто. Соответствующая нота была вручена послу России в стране Владимиру Липаеву.

В ответ на действия Эстонии власти России 21 апреля закрыли генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге и объявили его сотрудников персонами нон грата. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что данное решение было принято на основе принципа взаимности и после недружественных действий Таллина.

30 марта глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что выплаты Евросоюза за поставки российских энергоносителей следует временно задепонировать, чтобы затем использовать деньги от доходов России за нефть и газ на восстановление Украины. Министр указала, что идея задепонировать российские деньги принадлежит премьер-министру Эстонии Кае Каллас.