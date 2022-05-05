Эстония поддержала расширение ограничительных мер в отношении России

Евросоюзу следует расширить ограничительные меры в отношении России и начать подготовку седьмого санкционного пакета. С такой рекомендацией в среду, 4 мая, выступила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария.

Политик оценила введение антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС как проявление единства европейского объединения и призвала к дальнейшему поддержанию данной политической тенденции.

«Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — приводятся слова главы эстонского МИД в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства страны.

Ранее, 4 мая Еврокомиссия передала на утверждение совету Евросоюза шестой пакет санкций против России. В рамках пакета предлагается запретить импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет полный запрет на импорт энергоресурса из РФ, доставляемого по морю и по трубопроводам. Также в пакет включены санкции, запрещающие вещание трех крупных государственных телеканалов России на теретории ЕС.

В тот же день газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС сообщила, что ЕК планирует предложить отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от международной платежной системы SWIFT. По имеющимся у издания данным, санкции коснутся и Сбербанка.

Ближайшее заседание Совета ЕС, на котором будет рассматриваться шестой пакет антироссийских санкций, запланировано на 10 мая.

Заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что Запад, старающийся уничтожить экономику РФ с помощью санкций, своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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