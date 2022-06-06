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Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter

Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
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Фото: TASS/dpa/Patrick Pleul
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Американский предприниматель Илон Маск оставляет за собой право не завершать сделку о покупке Twitter и расторгнуть соглашение о слиянии. Об этом 6 июня сообщило Axios.

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О возможном завершении переговоров заявили адвокаты Маска в письме, адресованном главному юристу Twitter Виджае Гадде.

По их словам, миллиардера не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей. Представители Маска уверены, что Twitter обязан поделиться запрошенными данными по условиям сделки о слиянии.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

За день до этого Маск объявил, что намерен восстановить доступ к соцсети бывшему президенту США Дональду Трампу. Политик остается заблокированным с января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий.

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