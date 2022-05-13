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Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт Трампа в Twitter

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Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon/File Photo
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Американский предприниматель Илон Маск подтвердил намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter. Об этом в четверг, 12 мая, он написал в своем микроблоге.

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«Хоть я и думаю, что на [президентских] выборах 2024 года должен выдвигаться менее противоречивый кандидат, я по-прежнему считаю, что Трампа следует восстановить в Twitter», — отметил Маск.

Бизнесмен также выразил свое мнение по поводу действующего американского лидера Джо Байдена.

По словам Маска, ошибка президента заключается в том, что он думает, что его выбрали для преобразования страны. Предприниматель же считает, что людям «просто хотелось поменьше драматизма».

Ранее, 10 мая, сообщалось, что Илон Маск отменит бан страницы Трампа в Twitter. Как отметил бизнесмен, бан страницы Трампа был неверным. Это оттолкнуло множество пользователей сервиса и в конечном счете все равно не лишило политика права голоса.

До этого, 25 апреля, Трамп заявил, что покупка Twitter Маском не изменит его решения вести свой аккаунт в собственной соцсети TRUTH Social, в Twitter он возвращаться не намерен.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Twitter заблокировал учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Тогда же страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Поводом для применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

При этом платформа Facebook заявила о планах снять блокировку с аккаунта Трампа в январе 2023 года.

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