Московские пробы: тренера «Сочи» сватают сразу в три топ-клуба

Одним из ключевых персонажей минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), без сомнения, стал Владимир Федотов. Наставник сумел выиграть с «Сочи» серебряные медали чемпионата России. Уверенная игра команды способствовала появлению слухов о скором переходе специалиста в один из московских топ-клубов. За последний месяц имя Федотова неоднократно упоминали в контексте возможного назначения новым главным тренером ЦСКА, «Динамо» и «Спартака».

Пока ни одно из этих предположений не подтвердилось. При этом сам специалист не дает четких комментариев насчет своего будущего. Предпочтет ли он какой-то из московских клубов или продолжит работу в «Сочи» — разбирались «Известия».

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До 2018 года о Федотове в широких футбольных кругах мало кто знал. Уроженец Свердловской области в середине 1990-х годов играл на уровне высшей лиги в составе местного «Уралмаша». А в начале 2000-х повторно заглянул в элиту отечественного футбола в составе саратовского «Сокола».

После этого вернулся в Екатеринбург. «Уралмаш» к тому времени стал «Уралом». В нем Федотов закончил карьеру игрока но остался в клубе в роли ассистента тренера. В 2009–2010 годах побывал уже главным тренером команды, но надолго в этой должности не задержался и снова стал ассистентом.

В 2011 году ушел из родного клуба в новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» и в 2013 году удержал его в первом дивизионе (ФНЛ), несмотря на серьезные финансовые проблемы. Клуб в итоге обанкротился, и следующие два года Федотов работал на любительском уровне. А затем устроился в «Оренбург» помощником Роберта Евдокимова, вместе с которым впервые вывел этот клуб в РПЛ в 2016 году. Через год команда вылетела обратно в ФНЛ, Евдокимов и Федотов покинули ее, но через несколько месяцев, когда она неудачно стартовала в первом дивизионе, Федотова позвали туда главным тренером.

Он поднял «Оренбург» с 13-го места на второе и вернул в РПЛ. Там и наступило его время. В сезоне-2018/19 в 51 год Федотов дебютировал в качестве главного на уровне премьер-лиги и занял с командой седьмое место при очень небольшом бюджете. При нем раскрылись такие яркие игроки, как Алексей Сутормин, Джордже Деспотович, Сергей Терехов и многие другие.

Потеряв большую часть состава в межсезонье, в следующем чемпионате «Оренбург» неудачно стартовал, но к зимнему перерыву уже был в середине таблицы. В этот момент Федотов ушел в «Сочи». Южный клуб в тот момент шел последним в таблице.

За два с половиной года при Федотове сочинцы сначала спаслись от вылета, затем заняли пятое место, попав в еврокубки, а в этом сезоне стали вторыми. При нем один из сильнейших сезонов провел звездный эквадорец Кристиан Нобоа, дебютировал в сборной Терехов, попал на чемпионат Европы Антон Заболотный, по-новому раскрылся Артур Юсупов, а колумбийский форвард Матео Касьерра стал одним из лучших бомбардиров прошедшего сезона.

Особенно ярко команда провела концовку чемпионата. Пиком стал последний тур, когда «Сочи» разгромил в гостях своего конкурента в борьбе за серебро московское «Динамо» (5:1).

— Безусловно, это всё заслуга Федотова, — заявил после победы над «Динамо» вратарь «Сочи» Сослан Джанаев. — Он пришел в команду в период кризиса и показал определенные вещи, которые надо сделать. Мы эти вещи приняли и начали выполнять его тренерские идеи. Также Владимир Валентинович подбирал состав под свое видение. Приходя в команду, он сказал, что хочет сделать из нее семью. Так и получилось. И это сыграло свою роль в наших успехах. Подобную команду-семью я в своей карьере встречал в «Ростове». Там и в «Сочи» похожие ситуации, когда команда пишет историю, занимая второе место без большого бюджета. Надеюсь, что Федотов останется в «Сочи», продолжит свой путь и приведет команду уже не к медалям, а к кубкам.

Московский интерес

Слухи об интересе к Федотову из столицы пошли примерно за три тура до финиша чемпионата. Сначала СМИ сватали его в «Спартак». В тот момент многим казалось, что дни Паоло Ваноли на посту главного тренера красно-белых сочтены. Команда проваливала чемпионат России, заняв в итоге десятое место.

Но в конце мая красно-белые выиграли Кубок России — трофей, который не покорялся клубу 19 лет. На фоне слухов о возможной смене собственников «Спартака» даже этот успех, по мнению ряда источников «Известий», не являлся гарантией продолжения сотрудничества с итальянцем.

Но спустя неделю после окончания сезона Ваноли по-прежнему находится на должности. И с течением времени всё менее вероятны какие-либо тренерские перестановки в команде до начала следующего сезона.

Загадочной остается ситуация в ЦСКА. Еще в мае утверждалось, что главный тренер Алексей Березуцкий хочет подать в отставку. Подтверждения информация не нашла. При этом даже после окончания чемпионата, в котором армейцы заняли пятое место, никуда не делись слухи ни о возможном уходе Березуцкого, ни о предметном интересе красно-синих к Федотову. Сейчас они поутихли, но можно вспомнить, что сам Березуцкий год назад сменил Ивицу Олича за считаные дни до начала первого предсезонного сбора.

Также активно шли разговоры, что Федотов возглавит «Динамо». В отличие от «Спартака» и ЦСКА там уход главного тренера — свершившийся факт. Сандро Шварц добыл бело-голубым бронзовые медали чемпионата, проиграл «Спартаку» в финале Кубка России (1:2) и вскоре возглавил берлинскую «Герту».

Поначалу Федотова называли приоритетным вариантом для руководства бело-голубых, но на прошлой неделе этот статус обрел экс-тренер «Локомотива» Марко Николич. Пока определенности с новым динамовским наставником нет. Между тем «Сочи» и владелец клуба Борис Ротенберг активно работают над тем, чтобы убедить Федотова остаться. Но окончательного ответа тренер еще не дал.

— За последние годы Федотов проделал отличный путь в РПЛ, сначала в «Оренбурге», потом в «Сочи», — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. — И я не вижу смысла для него куда-то уходить. С «Сочи» он показал блестящий результат, ему доверяет руководство, команда, в коллективе спокойная обстановка. Состав подбирается под его видение. В любом из московских клубов, особенно в «Спартаке», такое вряд ли возможно. Слишком много лиц, принимающих решения, слишком большое давление. Всегда есть риск, что тебя уволят при первых же неудачах. Говорят, что Федотов в молодости болел за «Спартак». Возможно, это как-то повлияет на его решение, но если отбросить эмоции, то чисто по-футбольному ему нет смысла срываться из «Сочи».

Напомним, «Сочи» взял серебро всего лишь на третий сезон после своего первого попадания в РПЛ. Согласно данным РФС, южный клуб занимает десятое место по размерам бюджета за 2021 год.