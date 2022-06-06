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В Госдуме заявили о последствиях в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия

Глава комитета Госдумы Картаполов заявил о возможных ударах России по инфраструктуре Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

«В границах Украины в первую очередь», — сказал он «Интерфаксу», отвечая на вопрос об объектах для возможного ответа РФ на поставки ракет.

Он подчеркнул, что «таких объектов много». «Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины», — заключил Картаполов.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает. Говоря о поставках артиллерии, Путин отметил, что речь, судя по всему, также идет о восполнении утраченного.

О поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева. В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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