Стабильность за прибыль

В последнее время в связи с беспрецедентными санкциями, введенными в отношении нашей страны, назрела трансформация всей системы внешнеэкономических связей России. Сложившиеся ранее контуры взаимодействия с развитыми странами Европы и Северной Америки в последние месяцы сворачиваются. Сегодня встречается ошибочное мнение о том, что Россия из-за санкций всё больше ограничена, оторвана от внешнего мира, однако это не совсем так. Наша страна только вступает в новое понимание и новый цикл геоэкономической и геополитической реальности.

В этом контексте на ближайшую перспективу во внешнеэкономической стратегии будет наблюдаться последовательная переориентация экономического сотрудничества на развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Следует учитывать, что активизация сотрудничества с развивающимися странами не даст России многих преимуществ (например, в сфере высоких технологий), но станет гарантией стабильности и дальнейшего развития. По существу, речь идет о выборе между экономическими преимуществами и стабильностью. Сотрудничество с развивающимися странами — это поиск новой устойчивости.

Устройство мира после Второй мировой войны происходило в контексте постепенной либерализации международной торговли и экономической глобализации. Становится слишком очевидным, что ни сложившееся управление международными финансами, ни многостороннее регулирование международной торговли не могут быть сбалансированными и не ведут к инклюзивному экономическому росту. В нынешних условиях необходимо преодолеть и сломать стереотипы об абсолютных выгодах свободного, ничем не ограниченного мирового рынка. Разрушение неолиберального порядка и мировой валютной системы, основанной на долларе США, безусловно, приведет к необходимости формирования альтернативных институтов нового качества, которые будут завязаны на доминировании развивающихся стран, являющихся основными поставщиками сырья и продовольствия.

Экономическое сотрудничество с этими странами должно быть нацелено не только на развитие взаимной торговли и взаимодействия на рынках капитала. В долгосрочной перспективе России необходимо формирование совместных с развивающимися странами институтов многостороннего развития (в противовес тем, которые формировались развитыми странами после Второй мировой войны), а также разработка механизмов коллективного противодействия ограничениям в торговле и эмбарго со стороны Запада. Необходимо понять, что экономическое сотрудничество — не только ключ к богатству и процветанию наций, но и мощный ресурс защиты национальных ценностей и приоритетов.

Значимость сдвига экономического сотрудничества в сторону развивающихся государств подтверждается тем, что конкурентные позиции стран условного Запада в мировой экономике в ближайшее время продолжат ослабляться: к замедленным темпам роста последних лет добавляется усиливающаяся инфляция спроса и издержек, которая станет важным фактором давления на экономики этих государств, особенно тех, что традиционно были тесно связаны с Россией.

Что дает РФ сотрудничество с наименее развитыми странами, например, африканскими государствами? Их можно частично встраивать в новые глобальные цепочки создания стоимости с участием России, но также эти страны можно рассматривать как импортеров российского промышленного и сельскохозяйственного сырья. Однако на нынешнем этапе присутствие нашей страны в Африканском регионе важно, прежде всего, с точки зрения стратегической геополитики — этим же вектором объясняется необходимость активизации сотрудничества с развивающимися странами других регионов. Если брать экономическую сферу, то потенциал Африки достаточно высок: экономический рост в регионе выше, чем у стран Азии и Латинской Америки. Кроме того, в условиях пандемии, а также ограниченного бюджетного пространства актуализировалась проблема развития региональных производственно-сбытовых цепочек на материке, в которых Россия может принять самое активное участие в качестве экспортера и инвестора.

Автор — доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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