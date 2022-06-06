В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»

На Украине погиб гражданин Германии, отправившийся туда воевать в качестве наемника. Боевик по имени Бьорн Клавис, ликвидированный в ходе спецоперации РФ, был родом из города Бранденбурга. Об этом рассказало 5 июня издание Bild.

Таблоид опубликовал подробности его биографии. На момент смерти Клавису было 39 лет, у него остались гражданская жена и дочь. За свои внушительные физические данные солдат получил прозвище Танк.

Клавис служил в Интернациональном легионе обороны Украины (ILDU). По словам сослуживца, его часть располагалась к востоку от Харькова и была подвергнута обстрелу со стороны российской армии. Клавис получил тяжелые ранения и умер по пути в госпиталь.

4 июня ILDU подтвердил гибель четырех иностранных солдат, воевавших на стороне Украины. Помимо Клависа были ликвидированы голландец Роналд Вогелар, австралиец Майкл О’Нил и француз Вильфрид Блерио.

По данным Минобороны России на конец мая, на Украине действовало более 6 тыс. иностранных наемников. В апреле Следственный комитет России сообщал, что в состав украинских вооруженных формирований входят боевики более чем из 50 стран мира.

В конце мая The Washington Post утверждал, что иностранные военнослужащие сталкиваются с нехваткой вооружений, из-за чего покидают страну и возвращаются домой.

«Они вспомнили, как вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением... Другие видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит», — писала газета.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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