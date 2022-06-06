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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о возможности выдачи Сапеги России

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Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
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Если президенты России и Белоруссии посчитают необходимым, они затронут тему возможной выдачи осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги. Об этом 6 июня сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что контакты глав государств продолжаются на регулярной основе.

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«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», — сказал он.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать России Сапегу.

Адвокат Мария Ярмуш в беседе с «Известиями» выразила мнение, что логичным было бы, если бы белорусский лидер помиловал россиянку, после чего она могла бы уехать в Россию, освобожденной от уголовной ответственности. Однако если этого не произойдет, Сапега возможно будет передана в РФ для отбывания уголовного наказания на территории страны, и у нее будет возможность просить российский суд отпустить ее по УДО после отбывания части срока.

Суд Белоруссии 6 мая приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. В отношении нее были выдвинуты обвинения по семи статьям УК республики. Как рассказал «Известиям» адвокат семьи россиянки Антон Гашинский, такое наказание — минимальное из всех возможных. Также он сообщил о планах подать ходатайство о помиловании. Если защита получит отказ, то попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над 24-летней россиянкой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, на котором они находились, экстренно посадили в Минске.

Сапеге вменяют то, что она вела в Telegram канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским). В нем публиковались личные данные правоохранителей.

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