В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о возможности выдачи Сапеги России

Если президенты России и Белоруссии посчитают необходимым, они затронут тему возможной выдачи осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги. Об этом 6 июня сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что контакты глав государств продолжаются на регулярной основе.

«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», — сказал он.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать России Сапегу.

Адвокат Мария Ярмуш в беседе с «Известиями» выразила мнение, что логичным было бы, если бы белорусский лидер помиловал россиянку, после чего она могла бы уехать в Россию, освобожденной от уголовной ответственности. Однако если этого не произойдет, Сапега возможно будет передана в РФ для отбывания уголовного наказания на территории страны, и у нее будет возможность просить российский суд отпустить ее по УДО после отбывания части срока.

Суд Белоруссии 6 мая приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. В отношении нее были выдвинуты обвинения по семи статьям УК республики. Как рассказал «Известиям» адвокат семьи россиянки Антон Гашинский, такое наказание — минимальное из всех возможных. Также он сообщил о планах подать ходатайство о помиловании. Если защита получит отказ, то попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над 24-летней россиянкой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, на котором они находились, экстренно посадили в Минске.

Сапеге вменяют то, что она вела в Telegram канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским). В нем публиковались личные данные правоохранителей.