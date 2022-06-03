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Адвокат прокомментировала слова Лукашенко о возможности выдачи Сапеги России

Адвокат Ярмуш: вероятно, Сапеге придется просить власти России об УДО
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Фото: ТАСС/Бел ТА/Леонид Щеглов
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Скорее всего, осужденной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге придется просить российские власти об условно-досрочном освобождении (УДО), считает адвокат Мария Ярмуш. Об этом она заявила в пятницу, 3 июня, в беседе с «Известиями».

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По мнению юриста, логичным было бы, если бы глава белорусского государства помиловал Сапегу, после чего она могла бы уехать в Россию, освобожденной от уголовной ответственности. Однако если этого не произойдет, россиянка будет передана в Россию для отбывания уголовного наказания на территории страны, и у нее будет возможность просить российский суд отпустить ее по УДО после отбывания части срока. Российский суд не сможет отпустить Сапегу, так как для этого должны быть соблюдены юридические процедуры, пояснила Ярмуш.

«Если Лукашенко говорит, что Сапегу просто отдадут России, то тут не совсем будет соблюдена законная процедура освобождения от уголовного наказания. Это будет какая-то новая ситуация в судебной практике: ее передадут с соблюдением юридических процедур, но для отбывания наказания, назначенного белорусским судом в России <...> То есть какой у нее выход — просить об УДО, хорошо себя вести», — подчеркнула адвокат.

По мнению Ярмуш, суд сможет найти какой-то правовой вариант, чтобы соблюсти законы обеих стран и отпустить Сапегу, то есть освободить ее от уголовного наказания.

Ранее в этот день Лукашенко заявил о возможности передать России Сапегу.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать <...> Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там и делают. Думаю, для нее наука большая», — отметил белорусский лидер.

6 мая суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. Как заявил адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский «Известиям», полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также подчеркнул, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко, если будет отказано, то защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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