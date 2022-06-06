Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье дети обокрали «Детский мир»
Экономика
Пекин заявил, что запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал
Общество
В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Происшествия
Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре
Мир
Посол России вызван в МИД Италии
Мир
Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Общество
Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»
Сюжет:

В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников

0
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы/В. Новиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и соцзащиты населения откроется Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.

Дело техникума: когда ГД расширит льготы для поступающих в ПТУ
И кто вошел в новый список с преимущественным правом зачисления

Новых учеников центр примет уже ближайшей осенью. Там будут учиться одаренные дети с седьмого класса с глубокими нарушениями зрения.

Ракова отметила, что в центре одной из задач является создание условий для обучения, развития и профориентации детей с инвалидностью, пишет НСН.

При отборе учащихся будут учитываться академические достижения, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

Отмечается, что в центр принимаются дети с инвалидностью по зрению, освоившие адаптированные программы основного общего образования слепых обучающихся не ниже шестого класса. Поступающие будут зачислены на очную форму обучения с седьмого класса с учетом продления сроков общего образования.

Сами испытания поделены на два этапа. Первый — контрольное тестирование по русскому и английскому языкам, а также по математике. Второй — отбор с использованием информационных технологий и ряд собеседований, сообщает сайт kp.ru.

Как отмечает «Москва 24», в период обучения ребята будут жить в школе-интернате № 1, за исключением периода зимних и летних каникул.

На работу Всероссийского центра для слепых обучающихся в 2022 году выделят порядка 22 млн рублей из бюджета Москвы, а также 5 млн рублей из федерального бюджета за счет средств государственной программы «Доступная среда», пишет РИАМО.

Планируется, что в 2027/28 годах там будут обучаться 48 детей со всех регионов России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В мае стало известно, что до конца 2022 года в России будут открыты 32 Школы креативных индустрий (ШКИ). Четыре из них — на Дальнем Востоке — в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. Из госбюджета на это выделено 1,426 млрд рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022