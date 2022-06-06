В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и соцзащиты населения откроется Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.

Новых учеников центр примет уже ближайшей осенью. Там будут учиться одаренные дети с седьмого класса с глубокими нарушениями зрения.

Ракова отметила, что в центре одной из задач является создание условий для обучения, развития и профориентации детей с инвалидностью, пишет НСН.

При отборе учащихся будут учитываться академические достижения, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

Отмечается, что в центр принимаются дети с инвалидностью по зрению, освоившие адаптированные программы основного общего образования слепых обучающихся не ниже шестого класса. Поступающие будут зачислены на очную форму обучения с седьмого класса с учетом продления сроков общего образования.

Сами испытания поделены на два этапа. Первый — контрольное тестирование по русскому и английскому языкам, а также по математике. Второй — отбор с использованием информационных технологий и ряд собеседований, сообщает сайт kp.ru.

Как отмечает «Москва 24», в период обучения ребята будут жить в школе-интернате № 1, за исключением периода зимних и летних каникул.

На работу Всероссийского центра для слепых обучающихся в 2022 году выделят порядка 22 млн рублей из бюджета Москвы, а также 5 млн рублей из федерального бюджета за счет средств государственной программы «Доступная среда», пишет РИАМО.

Планируется, что в 2027/28 годах там будут обучаться 48 детей со всех регионов России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В мае стало известно, что до конца 2022 года в России будут открыты 32 Школы креативных индустрий (ШКИ). Четыре из них — на Дальнем Востоке — в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. Из госбюджета на это выделено 1,426 млрд рублей.