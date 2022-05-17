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В России до конца года откроют 32 Школы креативных индустрий

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Девочка в творческой мастерской
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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До конца 2022 года в России будут открыты 32 Школы креативных индустрий (ШКИ). Четыре из них — на Дальнем Востоке — в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. Из госбюджета на это выделено 1 млрд 426 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на мониторинговом совещании руководителей учреждений культуры регионов ДФО.

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В данный момент Школы креативных индустрий успешно работают в Калининграде, Кемерове и Владивостоке. Среди основных направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

Раньше обучение по таким направлениям было доступно лишь студентам профильных колледжей и вузов. Творчество через современные технологии — новый вектор в образовании. В ШКИ принимают школьников от 12 до 17 лет. Эта программа — часть большого федерального проекта «Придумано в России».

«Это не история про то, чтобы научить детей рисовать или что-то создать. Это про то, что дети могут создавать готовый творческий продукт и впоследствии даже продавать его. Предпродакшн, продакшн, постпродакшн, говоря креативной лексикой», — пояснила «Известиям» директор филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове Марина Межова.

По ее словам, на базе Кемеровской ШКИ создают «инкубатор креативных идей», где дети после окончания обучения будут оставаться в проекте и продолжать творить. Министерство культуры РФ определило Кемеровскую ШКИ как проектный офис, и все школы, которые появятся в России, будут работать с ней в сотрудничестве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Востоку — дело тонкое: как будут развивать «Культуру» в ДФО»

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