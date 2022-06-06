Пекин заявил, что запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал

Попытки администрации Тайваня усилить напряжение для России и Белоруссии посредством введения запрета экспорта полупроводников обречены на провал. Об этом 6 июня сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

«Демократическая прогрессивная партия (правящая партия в Тайване. — Ред.) таким образом стремится усилить напряженность. Подобные усилия тайваньской стороны однозначно обречены на провал», — сказал он, комментируя запрет экспорта в Россию и Белоруссию произведенных на Тайване чипов с тактовой частотой более 25 МГц.

Дипломат считает, что Тайбэй прибегает к таким действиям по указке внешних политических сил и таким образом применяют провокацию.

О запрете поставок чипов из Тайваня в Россию и Белоруссию стало известно 2 июня. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Помимо этого, под запрет попали микропроцессоры и микросхемы, производительность которых превышают 5 гигафлопов.

Россия, в свою очередь, до конца года ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, которые активно используются для производства полупроводников, из них впоследствии делают микросхемы. Микросхемы нужны для электроники во многих видах продукции: для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем и т.п.

Источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления. Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, сказано в постановлении правительства.

Для вводивших санкции против РФ «партнеров» и их микроэлектронных фабрик это, как отмечают эксперты, может оказаться весьма чувствительным. Принятое решение дает России возможность рассчитывать на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в Россию.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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