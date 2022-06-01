Реклама
Прямой эфир
Мир
США решили довериться заявлениям Киева о неиспользовании РСЗО для ударов по РФ
Общество
Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел
Мир
США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии
Общество
Путин одобрил обеспечение совершеннолетних лекарствами за счет «Круга добра»
Общество
Суд в Москве заочно арестовал еще троих командиров ВСУ
Экономика
Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов
Мир
Власти Херсона сообщили о сбитом над городом «Байрактаре»
Мир
Лавров заявил о готовности Турции помочь в разминировании портов Украины
Мир
Греция направит на Украину устаревшие бронемашины
Мир
В ЛНР заявили о контроле свыше 70% территории Северодонецка
Мир
Польшу признали самой русофобской страной в мире

Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, следует из утвержденного постановления правительства. К таким газам относятся аргон, гелий и другие, они активно используются для производства полупроводников, из них, в свою очередь, делают микросхемы.

Дьявол в деталях: российским автозаводам не хватает комплектующих
Многие модели могут лишиться ABS и ESP из-за дефицита микрочипов

Микросхемы нужны для электроники во многих видах продукции: для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем и т.п.

Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления. Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, сказано в документе. Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников — после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.

«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну», — сказал «Известиям» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Для вводивших санкции против РФ «партнеров» и их микроэлектронных фабрик это, как отмечают эксперты, может оказаться весьма чувствительным. Принятое решение дает России возможность рассчитывать на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в Россию.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что будут учитывать достигнутые договоренности при принятии решений по экспортным поставкам этих газов.

Согласно пятому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022