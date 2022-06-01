Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов

До конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, следует из утвержденного постановления правительства. К таким газам относятся аргон, гелий и другие, они активно используются для производства полупроводников, из них, в свою очередь, делают микросхемы.

Микросхемы нужны для электроники во многих видах продукции: для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем и т.п.

Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления. Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, сказано в документе. Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников — после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.

«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну», — сказал «Известиям» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Для вводивших санкции против РФ «партнеров» и их микроэлектронных фабрик это, как отмечают эксперты, может оказаться весьма чувствительным. Принятое решение дает России возможность рассчитывать на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в Россию.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что будут учитывать достигнутые договоренности при принятии решений по экспортным поставкам этих газов.

Согласно пятому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.