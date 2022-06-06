Названы самые популярные направления на июньские праздники

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными внутренними направлениями среди россиян на июньские праздники (11–13 июня). Такие данные следуют из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты ко Дню России в Москву — доля бронирований составила 24,7% от всех заказов по внутренним направлениям. Средняя стоимость перелета туда-обратно в столицу на человека составила 7500 рублей. На втором месте Санкт-Петербург (14,4%), куда можно улететь на выходные за 9400 рублей. На третьем — Сочи с долей бронирований 10,5%, перелет сюда обойдется в среднем в 15 600 рублей. Четвертую строку занял Калининград (7,6%, 10 200 рублей), пятую — Минеральные Воды (5,3%, 12 000 рублей), шестую — Махачкала (3%, 12 700 рублей).

Также популярными авианаправлениями стали Екатеринбург, куда оформлено 2,5% заказов, а перелет будет стоить порядка 8800 рублей, Уфа (2,4%, 8100 рублей за билеты), а также Казань (2,3%, 7600 рублей) и Владикавказ (1,9%, 11 900 рублей).

Доля зарубежных бронирований на праздничные выходные составляет 16% от общего числа. В список популярных стран входят Турция, куда оформили 22,9% заказов от всех международных направлений. Средняя стоимость перелета туда-обратно на человека — 41 000 рублей. Далее следуют Киргизия (12%, 19 300 рублей), Казахстан (7,6%, 30 700 рублей), Армения (5,9%, 28 400 рублей) и ОАЭ (5,3%, 47 600 рублей).

Среди популярных железнодорожных направлений лидируют Санкт-Петербург (доля бронирований 22,2%), Москва (15,4%) и Сочи (4,1%). Средняя стоимость поездки на человека туда-обратно составила 3700, 3000 и 3100 рублей соответственно. В список входят и Нижний Новгород (3,5%, 1900 рублей), Казань (3,2%, 2900 рублей), Симферополь (2,3%, 7100 рублей), Анапа (2,2%, 4700 рублей). Далее следуют Краснодар (2,1%, 3200 рублей), Екатеринбург (2%, 3100 рублей) и Новороссийск (1,7%, 5300 рублей).

31 мая аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» отметили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.

28 апреля руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. По словам главы ведомства, принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения.

7 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны. Чернышенко подчеркнул, что сейчас наступает «эра ренессанса» для внутреннего туризма. По его словам, у России есть десятикратный потенциал для его развития.