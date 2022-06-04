Французская журналистка попала под артиллерийский обстрел в Донбассе

Французская журналистка Кристель Неан попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских боевиков в Петровском районе Донбасса. Об этом она рассказала в субботу, 4 июня.

Неан пришлось провести вместе с мирными жителями в подвале пять часов и стать свидетелем гибели мирного жителя. Женщина на протяжении шести лет занимается освещением событий в Донбассе, однако подобного, по ее словам, ей не приходилось испытывать никогда.

Она также поделилась кадрами с места происшествия, на которых можно заметить автомобиль Неан с сильными повреждениями.

13 мая съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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