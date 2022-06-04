Корреспондент «Известий» показал работу ВС РФ по позициям боевиков Украины в ЛНР

Самоходные артиллерийские установки ведут огонь по позициям боевиков Украины. Параллельно во время ударной кампании работает авиация — данный процесс освобождения Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинских националистов показал в субботу, 4 июня, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Передвигаться между позициями надо очень быстро, потому что — это очевидно и слышно — снаряды разрываются с периодичностью в 5–10 минут», — передает Кулага.

Тем же днем Кулага представил оставшиеся от ударов боевиков огромные воронки. Их глубина составляет приблизительно 2–3 м.

С начала марта народная милиция Луганской Народной Республики ведет наступление в направлении Лисичанска и Северодонецка. 4 июня Минобороны РФ сообщило, что боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава. В этот же день Мизинцев сообщил, что Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке на предприятии «Азот» создаст зону химического заражения и задержит наступление Вооруженных сил РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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