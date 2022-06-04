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Корреспондент «Известий» показал оставшиеся после стрельбы воронки в районе Лисичанска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Гигантские воронки от ударов боевиков в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) показал в субботу, 4 июня, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Там сейчас идут бои за дорогу, соединяющую населенный пункт с городом Бахмут. Эта трасса является единственным каналом снабжения группировки украинских войск, сосредоточенной в районе Лисичанска», — передает Калуга.

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Корреспондент отмечает, что украинские боевики не пренебрегают откровенно грязными методами ведения боя. Неонацисты, в частности, ведут обстрел кассетными боеприпасами.

Как указал Кулага, удары оставляют гигантские воронки глубиной почти больше 2–3 м.

«Это совсем недавно был удар. И соответственно, точно такая же воронка по другую руку», — показывает журналист.

С начала марта народная милиция Луганской Народной Республики ведет наступление в направлении Лисичанска и Северодонецка.

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава. В этот же день Мизинцев сообщил, что Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке на предприятии «Азот» создаст зону химического заражения и задержит наступление Вооруженных сил РФ.

Житель Лисичанска в субботу рассказал, как украинские боевики не давали питания восьмимесячному ребенку, а также устраивали позиции во дворах жилых домов. Он добавил, что украинские солдаты разместили военную технику прямо возле его дома и вели оттуда огонь. Местным жителям приходилось укрываться в подвалах.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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