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Житель Лисичанска рассказал «Известиям» об обстановке в городе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Лисичанска Валерий Бек в субботу, 4 июня, рассказал, как украинские боевики не давали питания восьмимесячному ребенку, а также устраивали позиции во дворах жилых домов. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом телеканала «Известия» Алексеем Полтораниным.

В данный момент Бек и еще более ста жителей Рубежного, Северодонецка и Лисичанска живут в общежитии Луганска.

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«Нечем было питаться. У нас был маленький ребенок, восьмимесячный. И ребенок не питался вообще ничем. Не давали ни детское питание, ни памперсы, ничего не давали. К ним подходишь, просишь, а они не дают, говорят, что мы этим не занимаемся», — заявил Бек.

Он добавил, что украинские солдаты разместили военную технику прямо возле его дома и вели оттуда огонь. Местным жителям приходилось укрываться в подвалах.

2 июня заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что союзные силы ДНР и России закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. После этого они выйдут к Артемовску, добавил Басурин.

Ранее, 1 июня, представитель народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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