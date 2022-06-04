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Эрдоган выдвинут кандидатом от народного альянса на выборы президента в 2023 году

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
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Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган выдвинут правящей рабочей партией государства кандидатом от народного альянса на предстоящих в 2023 году выборах президента. Об этом стало известно в субботу, 4 июня.

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«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», — сказал пресс-секретарь ПСР Омер Челик по итогам съезда партии.

Отмечается, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года.

В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения (ПНД).

Также известно, что оппозиционные партии на данный момент не назвали своих кандидатов. При этом, блок шести оппозиционных партий настаивает на проведении досрочных выборов.

1 июня Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. По его словам, антитеррористическая операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые в Турции признаны террористическими организациями. Кроме того, Эрдоган добавил, что в дальнейшем будут зачищены и другие приграничные районы.

29 мая Эрдоган отмечал, что Турция будет продолжать проводить военную операцию до тех пор, пока не искоренит террористов организаций, которые Анкара считает террористическими.

30 мая также сообщалось, что Эрдоган в телефонном разговоре попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий Турции на севере Сирии. При этом, 2 июня, фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что Россия с тревогой восприняла заявление Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии.

Однако дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии. По ее мнению, обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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