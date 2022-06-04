Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ поселка под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 4 июня поселок Случевск Погарского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавший был госпитализирован в медучреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также на месте происшествия работают все оперативные службы.

В Брянской области продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Его продлевают с 11 апреля.

Область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны Украины.

Так, 29 апреля силовиками Украины был обстрелян погранпункт в поселке Белая Березка. Тогда никто не пострадал.

14 апреля подвергся обстрелу поселок Климово. По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело. В Минздраве РФ отмечали, что в результате инцидента пострадали семь человек.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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