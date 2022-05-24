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В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 7 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток, то есть до 7 июня. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 24 мая 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе пояснили, что это решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта.

Высокий уровень террористической опасности в регионе был введен с 11 по 25 апреля, после этого власти продлили его по 9 мая, а затем — по 24 мая.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

До этого, 29 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что погранпункт в поселке Белая Березка был обстрелян со стороны Украины. Пострадавших не было, повреждены сети водо- и электроснабжения.

14 апреля в Брянской области подвергся обстрелу поселок Климово. По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. В Минздраве РФ отмечали, что в результате инцидента пострадали семь человек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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