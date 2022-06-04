Экс-премьер Италии рассказал об изоляции Запада от остального мира

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация, развернувшаяся вокруг Украины, показала, насколько Запад изолирован от остального мира. Видео с его речью опубликовала газета Il Giornale.

«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — сказал политик.

Берлускони сказал, что в отличие от США и их партнеров большинство стран не стали осуждать российскую спецоперацию на Донбассе, что и показало оторванность Запада от мира. Он отметил, что под западными странами подразумеваются США, Европа, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. При этом другие государства мира в этот список не входят.

«Кризис на Украине показал очень горькую действительность», — заключил экс-премьер.

Берлускони также вспомнил о Турции, которая, несмотря на членство в НАТО, отказалась вводить антироссийские санкции.

20 мая Берлускони сказал, что для урегулирования кризиса вокруг Украины следует убедить Киев в необходимости принять требования России. Он объяснил это тем, что мир должен быть достигнут как можно скорее, а поставки оружия Киеву Римом, делают Италию соучастником конфликта.

Ранее, 16 мая, Берлускони объяснил, что переговоры о ситуации вокруг Украины на высшем уровне еще не состоялись, так как среди мировых лидеров нет достойных дипломатов для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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