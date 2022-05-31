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Чавушоглу объявил об отказе Турции подключаться к санкциям против России

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Турция не будет подключаться к санкциям против России, так как рестрикции уже затронули и саму Анкару. Об этом 31 мая заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе»
Член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи — о ситуации вокруг расширения НАТО и посредничестве в переговорах по Украине

«Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — сказал Чавушоглу.

Отвечая на вопросы редакторов агентства «Анадолу», министр отметил, что в его стране выступают за диалог между Россией и Украиной, а победы путем применения силы не будет.

«В последнее время вновь наметилась тенденция к диалогу. Издержки от войны, в особенности для Украины, очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств», — подчеркнул Чавушоглу.

23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена принимать участие «в шоу» по Украине. По его словам, Турция приложила самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира, поддерживая при этом политические и гуманитарные отношения с Россией.

21 мая бывший советник Госдепартамента США при администрациях президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Дэвид Филлипс в статье для журнала The National Interest выразил мнение, что Турция подорвала трансатлантическое единство в стремлении наказать Россию за начало спецоперации по защите Донбасса.

Он напомнил, что Анкара не присоединилась к антироссийским санкциям. По его мнению, турецкий лидер играет на обеих сторонах, чтобы «усилить свою региональную мощь и получить экономические выгоды». Кроме того, Турция отказывается присоединиться к членам НАТО, которые отправляют Киеву военную технику.

Ранее турецкая сторона выступала с предложениями по урегулированию ситуации в Донбассе. Так Стамбул стал одним из мест, где прошел последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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