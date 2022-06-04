МИД РФ потребовал от США разъяснить отправку Ми-17 на Украину

МИД России потребовал от США разъяснить отправку Ми-17 на Украину. Ранее Москва передала Вашингтону эти вертолеты для использования только в Афганистане. Это закреплено юридически. Однако штаты не дали никакого внятного ответа, передает телеканал «Известия». Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что США безответственно поступают, когда отправляет Киеву дальнобойные ракетно-артиллерийские системы. Накачивание Украины американским вооружением ведет к продолжению спецоперации, а не к ее быстрому решению, подчеркнула Захарова.

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