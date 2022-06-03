Блинкен заявил о нежелании США затягивать конфликт вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники не заинтересованы в затягивании конфликта вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России.

«Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся к затягиванию конфликта, чтобы причинить боль России», — говорится в его заявлении, опубликованном 3 июня на сайте Государственного департамента США.

Кроме того, Блинкен заверил, что Вашингтон с большим уважением относится к гражданам России и не считает их своими врагами.

«Как сказал президент (США Джо. — Ред.) Байден, наша цель проста: Соединенные Штаты хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — отметил он.

Блинкен добавил, что США поддерживают Украину и помогут стране защитить суверенитет и территориальную целостность, а также восстановить разрушенные города.

Ранее, 1 июня, бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис заявил, что США не хотят прекращения ситуации вокруг Украины, так как не испытывают на себе прямых последствий.

Ранее, 5 мая, евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

По ее словам, некоторые представители США хотят, чтобы в некоторых странах, например, в Германии, обанкротились сразу целые отрасли.

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе путем переговоров. Газета отметила, что Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, однако глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, наоборот, сделал провокационное заявление о желании как можно сильнее ослабить Россию.

18 апреля в статье китайской газеты Global Times говорилось, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды. Отмечалось, что США «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования Европой и НАТО под видом «российской угрозы».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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