Бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис заявил, что США не хотят прекращения конфликта вокруг Украины, так как не испытывают на себе его прямых последствий. Такое мнение он выразил во время выступления на мероприятии, посвященном 40-летию основания Всегреческой женской организации «Панатинаики» в афинском дворце музыки.

«Соединенные Штаты со своей стороны действительно внесли решающий вклад как в единую позицию Запада по этому кризису, так и в его существенную поддержку Украины. Неясно, однако, есть ли у них столь же веские мотивы для быстрого прекращения военных действий, так как они не страдают от реальных последствий. Во всяком случае, далеко не в одинаковой степени», — сказал он. Речь политика опубликовали 1 июня на сайте Ertnews.

По его словам, необходимо как можно скорее разрешить конфликт, так как от его затягивания проигрывают все причастные.

Экс-премьер также добавил, что европейский регион уже испытывает на себе негативные последствия конфликта и заплатит высокую цену за его продолжение. При этом он считает, что именно Европа должна сыграть ведущую роль в прекращении боевых действий и возвращении за стол переговоров.

Ранее, 5 мая, евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

По ее словам, некоторые представители США хотят, чтобы в некоторых странах, например, в Германии, обанкротились сразу целые отрасли.

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе путем переговоров. Газета отметила, что Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, однако глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, наоборот, сделал провокационное заявление о желании как можно сильнее ослабить Россию.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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