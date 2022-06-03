Минобрнауки России, ДНР и ЛНР подписали меморандумы о сотрудничестве

Главы министерств науки и образования России и республик Донбасса подписали международные меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования. Документы были подписаны в пятницу, 3 июня, в рамках первого образовательного форума с участием вузов России, Донецкой и Луганской Народных Республик в Ростове-на-Дону.

Министры образования впервые встретились на одной площадке с целью решить вопросы интеграции высших учебных заведений республик в единое образовательное пространство России.

«Меморандум дает нашим вузам возможность более плотно сотрудничать. У нас партнерские отношения установлены между каждым вузом, расположенном на территории Донецкой и Луганской народных республик, с вузами Российской Федерации, и поставлены конкретные задачи», — сказал журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Он пояснил, что сотрудничество будет включать программы по повышению квалификации для преподавателей вузов ЛНР и ДНР, участие в реализации образовательных программ, а также оказание методической помощи.

Кроме того, вузы создадут условия для прохождения практик студентами из ДНР и ЛНР в России. Лучшие абитуриенты смогут получить двойные дипломы высших учебных заведений Донбасса и российского вуза-партнера.

Ранее, в конце мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Согласно указу, с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства.

Министерство внутренних дел (МВД) России уже начало оформление российского гражданства в упрощенном порядке.

Также 25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. До этого такое право получили жители Донбасса.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками Донбасса.

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