Опубликовано видео начала пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

В распоряжении «Известий» в пятницу, 3 июня, появилось видео начала пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве.

На кадрах можно увидеть языки пламени, которые вырываются из-под облицовки первого этажа бизнес-центра.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По информации «Известий», посетители находились на пятом, шестом и седьмом этажах. По последним данным, с верхних этажей спасли двух человек, один из спасенных госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120 человек.

Всего на тушении задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место пожара направлены три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский. На данный момент открытое горение в бизнес-центре локализовано.

Пожару присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.