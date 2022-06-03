Открытое горение в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» локализовано

Открытое горение в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве локализовано. Об этом сообщили в МЧС РФ в пятницу, 3 июня.

Отмечается, что всего на тушении пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место происшествия направлено три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.

По последним данным, с верхних этажей спасли двух человек, один из спасенных госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120.

Пожару присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.