В Госдуме раскритиковали предложение конгресса США о санкциях против Венгрии

США устраивают охоту на ведьм, желая ввести санкции против тех стран, которые остаются в хороших отношениях с Россией. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя предложение американского конгресса о санкциях против Венгрии.

«США устраивают охоту на ведьм, желая применить санкции к странам, которые остаются в хороших отношениях с Россией. Штатам не нравится, что их амбициозные планы ввести эмбарго на российскую нефть и сократить в Европе зависимость от нее нарушает Венгрия, поэтому из уст американских конгрессменов звучат такие инициативы», — отметил он.

Как напомнил депутат, против России в общей сложности выступило порядка 30 стран, добавив, что всемирного антироссийского бойкота, который планировали развернуть США, не получилось. Также Белик указал и на отсутствие единодушия в Евросоюзе.

«ЕС насчитывает 27 европейских стран, одни из них имели более плотные связи с Россией, включая зависимость от российских энергоресурсов, другие — менее, и разрыв сотрудничества с нашей страной будет для них не таким болезненным. Так что единого мнения по вопросу антироссийских санкций в Евросоюзе нет. Кусая локти от негативных для себя же последствий антироссийской политики, многие страны Европы осознали, что под давлением США пилили сук, на котором сидели», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день член палаты представителей США Раджа Кришнамурти предложил рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии, которая противится введению эмбарго на российскую нефть.

Конгрессмен призвал Госдепартамент применять двусторонний подход: усилить приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трех морей» для поддержания энергобезопасности Центральной Европы и рассмотреть возможность введения ограничительных мер против венгерских компаний, которые до сих пор сотрудничают с экспортерами нефти из РФ.

3 июня ЕС объявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть. Новые ограничительные меры в том числе подразумевают запрет консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для РФ, а также затрагивают предоставление облачных сервисов.

Помимо этого, речь идет об отключении от вещания на территории Евросоюза телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр». При этом введено временное исключение из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ для Болгарии и Хорватии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 мая заявил, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Он отметил рост цен на энергоносители и увеличение инфляции. По его словам, управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти в такой ситуации было бы невыносимо, но пока этого удалось избежать.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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