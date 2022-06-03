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У начальника столичного главка МЧС случился инфаркт после пожара в БЦ в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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У начальника столичного главка МЧС Сергея Желтова случился обширный инфаркт после пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом 3 июня сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал он журналистам.

Ранее «Известия» писали, что Желтов лично принимал участие в работах по ликвидации возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По информации «Известий», посетители находились на пятом, шестом и седьмом этажах. Затем с верхних этажей спасли двух человек, один из них госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120 человек.

На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

Полная ликвидация пожара зафиксирована в 12:32.

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